Хосеп Бартомеу: "Мы должны помочь Луису Энрике завершить сезон"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что клуб должен принять решение главного тренера Луиса Энрике не продлевать контракт, срок действия которого заканчивается летом. Испанец объявил о своем скором уходе после матча чемпионата Испании против "Спортинга" (6:1).

"Мы должны принять решение Луиса Энрике и поддержать его до конца сезона. Нам всем грустно после его объявления", - приводит слова Бартомец журналист Давид Эрас в "Твиттере".

Энрике возглавил "Барселону" летом 2014 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали 8 титулов: Лига чемпионов (2014/15), чемпионат Испании (2014/15, 2015/16), Кубок Испании (2014/15, 2015/16), Суперкубок Испании (2016), Суперкубок УЕФА (2015), Клубный чемпионат мира (2015).