11:10 | ФУТБОЛ — Испания

Хосеп Бартомеу: "Криштиану Роналду - великий, но Месси лучший футболист в истории"

0
0
0

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выразил мнение, что нападающий Лионель Месси, который занял второе место в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2016, является лучшим футболистом на планете. По его словам, форвард "Реала" Криштиану Роналду, который стал обладателем трофея, не дотягивает до уровня аргентинца.

- Месси является лучшим футболистом в мире, - приводит Marca слова Бартомеу. - Он играет на высоком уровне уже долгое время. Уверен, что это продолжится. Криштиану Роналду - великий футболист, но Месси лучший в мире за всю историю. У него есть действующее соглашение с "Барселоной" и сейчас самое время подписать новое. Мы хотим, чтобы он закончил карьеру в Каталонии.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ