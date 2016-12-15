Хосеп Бартомеу: "Криштиану Роналду - великий, но Месси лучший футболист в истории"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выразил мнение, что нападающий Лионель Месси, который занял второе место в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2016, является лучшим футболистом на планете. По его словам, форвард "Реала" Криштиану Роналду, который стал обладателем трофея, не дотягивает до уровня аргентинца.

- Месси является лучшим футболистом в мире, - приводит Marca слова Бартомеу. - Он играет на высоком уровне уже долгое время. Уверен, что это продолжится. Криштиану Роналду - великий футболист, но Месси лучший в мире за всю историю. У него есть действующее соглашение с "Барселоной" и сейчас самое время подписать новое. Мы хотим, чтобы он закончил карьеру в Каталонии.