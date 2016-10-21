Хосе Луис Каминеро: "Подписание нового контракта с Феррейра-Карраско – хорошая новость для всех"

Спортивный директор "Атлетико" Хосе Луис Каминеро рад, что полузащитник Янник Феррейра-Карраско продлил контракт с клубом до 2022 года. Также он отметил, что бельгиец дает вариативность мадридцам в атаке.

– Подписание нового контракта с Феррейра-Карраско – хорошая новость для всех, – цитирует пресс-служба клуба Каминеро. – Он очень молодой игрок, но сильная личность, способная вести за собой команду. Его скорость и дриблинг дают нам вариативность в атаке. Также у него хороший удар, что делает его очень опасным игроком. "Атлетико" очень рад иметь в составе такого футболиста.