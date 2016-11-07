11:12 | ФУТБОЛ — Испания

Хосе Кастро: "Барселона" с Месси и без него - это две разные команды"

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Президент "Севильи" Хосе Кастро после поражения в матче 11-го тура чемпионата Испании от "Барселоны" (1:2) отметил, что разница между каталонским клубом и андалусской командой заключается в наличии в составе сине-гранатовых нападающего Лионеля Месси. По словам функционера, "Барселона" с аргентинцем и без него – это две разные команды.

– Разница между "Барселоной" и "Севильей" заключается в том, что в составе каталонского клуба есть Лионель Месси, – приводит AS слова Кастро. – Они играли на него. "Барселона" с Месси и без него – это две разные команды.

В матче против "Севильи" аргентинец стал автором забитого мяча и голевой передачи.

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