Хосе Кальехон: "Когда в 2011 году Моуринью спросил у меня, хочу ли я вернуться в "Реал", я засмеялся"

Полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон в преддверии первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что не мог поверить, когда в 2011 году тогдашний наставник "Королевского клуба" Жозе Моуринью предложил ему вернуться в родную команду. Футболист подчеркнул, что ему было трудно закрепиться в составе мадридцев.

– Я покинул академию "Реала", когда мне было 21, приняв предложение "Эспаньола", – цитирует AS Кальехона. – К счастью, в каталонской команде поверили в меня и давали играть. После домашнего матча против "Реала" (0:1) ко мне подошел Моуринью и спросил, не хотел бы я вернуться в мадридскую команду. Думал, что он шутит, поэтому рассмеялся. Не мог в это поверить. Но несколько месяцев спустя мне позвонили из "Реала", и благодаря Моуринью я вернулся, исполнил свою мечту, за что очень благодарен Жозе.

Мне было сложно закрепиться в составе команды ввиду невероятных игровых качеств моих одноклубников. Но пребывание в "Реале" было впечатляющим. Это то, о чем я мечтал с детства.