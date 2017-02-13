Хосе Хурадо: "Для победы над "Реалом" нужно провести практически идеальный матч"

Полузащитник "Эспаньола" Хосе Хурадо отметил, что в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании против "Реала" его команде будет крайне тяжело. Экс-футболист "Спартака" подчеркнул, что мадридцы могут наказать соперника в любой момент.

– Нас ждет тяжелый матч с большой командой, – цитирует Mundo Deportivo Хурадо. – "Реал" обыграть крайне сложно, но мы попробуем сделать все, что сможем. Для победы над мадридцами нужно провести почти идеальный матч, соперник такого калибра может наказать тебя в любую секунду. Мы должны играть внимательно и рассчитывать, что это будет не день "Реала".