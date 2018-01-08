Хорхе Вальдано: "Зидан должен что-то менять"

Бывший спортивный директор "Реала" Хорхе Вальдано считает, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан ответственен за отставание команды от "Барселоны" в чемпионате Испании. После ничьей с "Сельтой" (2:2) отставание составляет 16 очков.

– Зидан пришел два года назад и смог изменить динамику развития команды, – цитирует Onda Cero Вальдано. – Сейчас он оказался в положении, когда снова нужны перемены. Тогда он должен был изменить наследие своего предшественника, а теперь нужно исправлять свою же работу. На нем лежит определенная ответственность, потому что проблемы с организацией игры заметны. Но и игроки слишком велики, чтобы не нести ответственность.