17:40 | ФУТБОЛ — Испания

Хорхе Вальдано: "Реалу" немного не хватило везения"

0
0
0

Бывший генеральный директор "Реала" Хорхе Вальдано считает, что мадридцам не повезло в матче чемпионата Испании с "Эйбаром" (1:1). По его мнению, главный тренер команды Зинедин Зидан должен проявить свое мастерство в такой ситуации.

– "Реалу" немного не хватило везения, – цитирует A Bola Вальдано. – Травмированы были игроки, которых нельзя заменить. Нет альтернативы Каземиру, Марселу или Модричу. Это повлияло на команду. А у Криштиану Роналду и Бензема, например, не все в порядке с формой, потому что они начинали сезон с травмами. В прошлом сезоне Зидан не сделал ни одной ошибки. Сейчас проблемы накапливаются. Тренер должен показать себя. У него есть опыт и характер для этого.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ