Хорхе Вальдано: "Реалу" немного не хватило везения"

Бывший генеральный директор "Реала" Хорхе Вальдано считает, что мадридцам не повезло в матче чемпионата Испании с "Эйбаром" (1:1). По его мнению, главный тренер команды Зинедин Зидан должен проявить свое мастерство в такой ситуации.

– "Реалу" немного не хватило везения, – цитирует A Bola Вальдано. – Травмированы были игроки, которых нельзя заменить. Нет альтернативы Каземиру, Марселу или Модричу. Это повлияло на команду. А у Криштиану Роналду и Бензема, например, не все в порядке с формой, потому что они начинали сезон с травмами. В прошлом сезоне Зидан не сделал ни одной ошибки. Сейчас проблемы накапливаются. Тренер должен показать себя. У него есть опыт и характер для этого.