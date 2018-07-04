Хорхе Вальдано: "Реалу" лучше купить Мбаппе, чем Неймара"

Бывший игрок и тренер "Реала" Хорхе Вальдано считает, что мадридцам стоит подписать форварда "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. По его словам, француз будет полезнее, чем его одноклубник Неймар, которым интересуются мадридцы.

– Неймар с точки зрения маркетинга имеет большую ценность, – цитирует Onde Cero Вальдано. – Думаю, "Реал" им интересуется, но не знаю ни о каких предложениях. Его было бы почти нереально подписать. Мне бы больше понравилось, если бы они подписали Мбаппе. Потому что это долгосрочное вложение. Поскольку он на шесть лет моложе и уже играет на топ-уровне. Он много забивает, играет в атакующий футбол и будет определять облик футбола в ближайшее десятилетие. Он мне напоминает Роналдо.