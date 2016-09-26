16:35 26 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Хорхе Вальдано: "Если бы "Реал" выиграл, замену Криштиану Роналду считали бы признаком силы Зидана"

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Бывший генеральный директор "Реала" Хорхе Вальдано призывает не драматизировать реакцию Криштиану Роналду на замену в матче чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2). Португалец, напомним, вступил в споры с главным тренером Зинедином Зиданом.

– Есть тренеры, которые знают, как делать подобные замены по-умному, – цитирует Onda Cero Вальдано. – Например, Симеоне. Если бы "Реал" выиграл после замены Криштиану Роналду, все рассматривали бы это как признак власти и силы личности Зидана. Но игра завершилась вничью, поэтому сомнений больше. Великие игроки никогда не хотят быть замененными. И не нужно искать другой интерпретации.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

КриРо очень много трудится для достижения своей цели - стать ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ в истории футбола. Для чего ему надо как минимум догнать и превзойти Месси по личным наградам типа ЗМ, а это можно сделать только НА ПОЛЕ, ИГРАЯ. Думаю, что именно поэтому он так бурно и отреагировал на свою замену. Но, по-человечески, ему надо было после игры, успокоившись и остынув, потолковать с Зизу наедине и, может быть, даже извиниться за такое нарушение ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО этикета....

17:03 26 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ