03:59 20 января | ФУТБОЛ — Испания

Хорхе Сампаоли: "Сравнивать Месси с кем-то – это все равно что сравнивать Бэтмена c полицейским"

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Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли отметил, что нападающего "Барселоны" Лионеля Месси просто невозможно сравнить с другим игроком. Ранее наставник говорил о том, что хотел бы тренировать аргентинца, а также назвал соотечественника лучшим футболистом в истории.

Сравнивать Месси с кем-то – это все равно что сравнивать Бэтмена c полицейским, – сказал Сампаоли в интервью beIN SPORTS.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Гарри Бэтмена?

12:57 20 января

AlCapone

Прочитал спросонья и не понял, зачем Бекхэма сравнивать в полицейским )

06:38 20 января

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