Хорхе Сампаоли: "Сравнивать Месси с кем-то – это все равно что сравнивать Бэтмена c полицейским"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли отметил, что нападающего "Барселоны" Лионеля Месси просто невозможно сравнить с другим игроком. Ранее наставник говорил о том, что хотел бы тренировать аргентинца, а также назвал соотечественника лучшим футболистом в истории.

– Сравнивать Месси с кем-то – это все равно что сравнивать Бэтмена c полицейским, – сказал Сампаоли в интервью beIN SPORTS.