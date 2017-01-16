Хорхе Сампаоли: "Севилья" долго готовилась к матчу с "Реалом"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли после матча против "Реала" (2:1) отметил, что команда долго готовилась к этому поединку. По словам чилийцы, ему пришлось изменить схему игры команды, чтобы уверенно противостоять сопернику в центре поля.

- Нам удалось выиграть в четвертой игре подряд, - приводит sport.es слова Сампаоли. - Надеюсь, сможем продолжить в том же духе и играть так же, как против "Реала". Изменив схему на 3-5-2, мы хотели получить преимущество в центре поля. Но к этой игре мы готовились уже давно. Нужно идти дальше с энтузиазмом, хотя для нас каждая игра будет трудной. Должны использовать этот стимул, чтобы продолжить расти и совершенствоваться.