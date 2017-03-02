Хорхе Сампаоли: "Новый контракт с "Севильей"? Нет ничего официального"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли опроверг слухи о том, что ему предложен новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до 2018 года, и к Сампаоли проявляет интерес "Барселона", которая этим летом останется без главного тренера.

– Мы сейчас говорим о намерениях, нет ничего официального, – цитирует AS Сампаоли. – У моего тренерского штаба есть контракт, а остальное – детали, нужно ждать официального заявления. Нам нужно понимать, какие у клуба цели, куда он движется, каково его будущее. Но у нас мало времени, чтобы обсуждать все это сейчас.