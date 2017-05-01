Хорхе Сампаоли: "Не хочу говорить о будущем, я доволен настоящим"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли отказался комментировать возможный переход в сборную Аргентины. Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола страны окончательно остановила свой выбор на Сампаоли после отставки Эдгардо Баусы. Некоторые болельщики считают, что последние неудачи клуба связаны с тем, что мысленно главный тренер уже находится с национальной командой.

- Не хочу больше говорить о своем будущем, - цитирует Marca Сампаоли. - Я не хочу отрываться от того, что происходит сейчас. Я доволен настоящим и готов умереть за клуб, который меня нанял. И если я провалюсь, то это не будет связано с моей мотивацией. Я волнуюсь по поводу того, что происходит с командой.