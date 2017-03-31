10:22 | ФУТБОЛ — Испания

Хорхе Сампаоли: "Моя мечта – тренировать Месси"

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Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли признался, что хочет тренировать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский специалист является одним из кандидатов на замену Луису Энрике, который покинет стан каталонцев летом.

– Моя мечта – тренировать Месси, чтобы каждый день видеть его с бровки, – цитирует Diaraio Ole Сампаоли. – Это уникальная мечта – видеть Месси так близко всегда. Форма, в которой находится Лео, невероятна. Кто не хотел бы тренировать его? Если вы помогаете важному игроку быть счастливым, у вас есть 95 процентов от успеха. Это похоже на те дни, когда Марадона был хорош. Команде очень сложно, когда Лео хорош, чтобы проиграть.

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