Хорхе Сампаоли: "Барселона"? Я связан с "Севильей" до смерти"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли заявил, что не рассматривает вариант с переходом на работу в "Барселону". Каталонцы ведут поиски нового наставника на замену Луису Энрике, который уйдет из стана сине-гранатовых летом.

– Работа в "Барселоне"? Этот вопрос не имеет ответа, потому что не существует, – цитирует AS Сампаоли. – Я понятия не имею, о чем идет речь. В данный момент сезона неправильно говорить о кандидатах на пост наставника каталонцев. Это просто не имеет смысла. Я связан с "Севильей" до смерти.