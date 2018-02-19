Хоакин: "Мне 36 лет, но хотелось бы быть на 10 лет моложе"

Полузащитник "Бетиса" Хоакин после поражения от "Реала" в матче 24-го тура чемпионата Испании отметил, что его команда будет бороться за попадание в еврокубки. Сейчас зелено-белые идут на 10-м месте.

- Наша цель - сражаться до конца, - цитирует ABC Sevilla Хоакина. - Есть много команд, которые хотят выступать в еврокубках. Мы собираемся сражаться, это наша цель. Что касается меня, то мне 36, но я хочу быть на 10 лет моложе. Я должен работать, чтобы играть на высоком уровне. Моя мечта нетронута. Я буду продолжать, пока могу.