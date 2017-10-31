Хеведес возобновил тренировки в общей группе "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес вернулся к тренировкам в общей группе. 29-летний немец получил повреждение 21 сентября на тренировке команды. У немца был выявлен рецидив мышечной травмы.

– Наконец возвращаюсь к тренировкам с командой, – написал Хеведес в Твиттере.

Напомним, что туринцы арендовали футболиста у "Шальке" на один сезон, сохранив за собой право выкупа. Хеведес из-за травм пока так и не дебютировал в составе итальянской команды.

Сегодня "Ювентус" на выезде сыграет со "Спортингом" в четвертом туре группового турнира Лиги чемпионов.