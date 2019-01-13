"Хетафе" вырвал победу у "Вильярреала" на 89-й минуте и отстает от "Реала" на 2 очка

"Хетафе" обыграл "Вильярреал" в матче 19-го тура чемпионата Испании - 2:1. Победный мяч мадридцы провели на 89-й минуте.
"Хетафе" в таблице вышел на шестое место, отставая от идущего пятым "Реала" на 2 очка.
Чемпионат Испании
Лига 1
19-й тур
"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:2 (0:0)
Голы: Хорхе Молина, 52 (0:1). Кабрера, 75 - в свои ворота (1:1). Анхель, 89 (1:2).
Нереализованный пенальти: Токо-Экамби, 90+2 (мимо)
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Мори, Касорла, Иборра (Бакка, 70), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе (Токо-Экамби, 57), Морено.
"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Фулькье (Бруно Гонсалес, 73), Джене, Портильо, Кристофоро (Сайс, 70), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 86), Хайме Мата.
Предупреждения: Фулькье, 13. Альваро Гонсалес, 29. Арамбарри, 30. Морено, 36. Хауме, 39. Токо-Экамби, 85. Мори, 89. Анхель, 90+3.
Судья: Эстрада Фернандес.
12 января. Вильярреал. Стадион "Керамика".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/