"Хетафе" вырвал ничью у "Атлетика"

"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао в матче 20-го тура чемпионата Испании. Команды обменялись двумя голами. Хозяева имели шанс забить и третий мяч, но Хорхе Малина не реализовал пенальти.
"Хетафе" поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице, а "Атлетик" - на 10-е.
Чемпионат Испании
Примера
20-й тур
"Хетафе" - "Атлетик" - 2:2 (1:1)
Голы: Иньяки Уильямс, 13 (0:1). Хорхе Молина, 21 - с пенальти (1:1). Рауль Гарсия, 48 - с пенальти (1:2). Анхель, 74 (2:2).
Нереализованный пенальти: Хорхе Молина (Х), 51 (вратарь).
"Хетафе": Мартинес, Антунеш, Кала, Суарес (Молинеро, 46), Джене, Портильо, Бергара, Сибасаки (Анхель, 56), Арамбарри, Хорхе Молина, Ндиай (Пачеко, 63).
"Атлетик": Яго, Ляпорт, Саборит, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 68), Сусаэта (Эчеварриа, 61), Итурраспе, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Мерино (Кордоба, 88).
Предупреждения: Ндиай, 29. Нуньес, 44. Молинеро, 48. Хорхе Молина, 67. Джене, 79. Арамбарри, 90+2.
Судья: Хиль Мансано.
19 января. Хетафе. Стадион "Колозеум Альфонсо Перес".