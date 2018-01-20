"Хетафе" вырвал ничью у "Атлетика"

"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао в матче 20-го тура чемпионата Испании. Команды обменялись двумя голами. Хозяева имели шанс забить и третий мяч, но Хорхе Малина не реализовал пенальти.

"Хетафе" поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице, а "Атлетик" - на 10-е.

Чемпионат Испании

Примера

20-й тур

"Хетафе" - "Атлетик" - 2:2 (1:1)

Голы: Иньяки Уильямс, 13 (0:1). Хорхе Молина, 21 - с пенальти (1:1). Рауль Гарсия, 48 - с пенальти (1:2). Анхель, 74 (2:2).

Нереализованный пенальти: Хорхе Молина (Х), 51 (вратарь).

"Хетафе": Мартинес, Антунеш, Кала, Суарес (Молинеро, 46), Джене, Портильо, Бергара, Сибасаки (Анхель, 56), Арамбарри, Хорхе Молина, Ндиай (Пачеко, 63).

"Атлетик": Яго, Ляпорт, Саборит, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 68), Сусаэта (Эчеварриа, 61), Итурраспе, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Мерино (Кордоба, 88).

Предупреждения: Ндиай, 29. Нуньес, 44. Молинеро, 48. Хорхе Молина, 67. Джене, 79. Арамбарри, 90+2.

Судья: Хиль Мансано.

19 января. Хетафе. Стадион "Колозеум Альфонсо Перес".