"Хетафе" разгромил "Кордову" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Хетафе" выиграл у "Кордовы" (5:1) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. В составе победителей хет-трик сделал Мигель Анхель.

В первом матче "Хетафе" также победил - 2:1. Соперник команды по следующей стадии станет известен позднее.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответный матч

"Хетафе" - "Кордова" - 5:1 (2:0)

Голы: Портильо, 18 (1:0). Анхель, 42 - с пенальти (2:0). Ибаньес, 49 (3:0). Айтами, 70 (3:1). Анхель, 78 (4:1). Анхель, 80 (5:1).

"Хетафе": Чичисола, Кабрера (Антунеш, 64), Микель, Фулькье (Суарес, 71), Бруно Гонсалес, Портильо, Кристофоро, Сибасаки, Анхель, Ибаньес, Алехо (Дуро, 56).

Предупреждение: Кристофоро, 59.

Судья: Мартинес Мунуэра .

4 декабря. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

Первый матч - 2:1