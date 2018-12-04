"Хетафе" разгромил "Кордову" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Хетафе" выиграл у "Кордовы" (5:1) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. В составе победителей хет-трик сделал Мигель Анхель.
В первом матче "Хетафе" также победил - 2:1. Соперник команды по следующей стадии станет известен позднее.
Кубок Испании
1/16 финала
Ответный матч
"Хетафе" - "Кордова" - 5:1 (2:0)
Голы: Портильо, 18 (1:0). Анхель, 42 - с пенальти (2:0). Ибаньес, 49 (3:0). Айтами, 70 (3:1). Анхель, 78 (4:1). Анхель, 80 (5:1).
"Хетафе": Чичисола, Кабрера (Антунеш, 64), Микель, Фулькье (Суарес, 71), Бруно Гонсалес, Портильо, Кристофоро, Сибасаки, Анхель, Ибаньес, Алехо (Дуро, 56).
Предупреждение: Кристофоро, 59.
Судья: Мартинес Мунуэра .
4 декабря. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".
Первый матч - 2:1
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