"Хетафе" разгромил "Эспаньол"

"Хетафе" с разгромным счетом победил "Эспаньол" в матче 14-го тура чемпионата Испании (3:0). Голами отметились форварды Хорхе Молина, Хайме Мата, а также защитник Виторину Антунеш.

"Хетафе" набрал 20 очков и поднялся на 7-е место. "Эспаньол" с 21 баллом располагается на пятой строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

"Хетафе" - "Эспаньол" - 3:0 (0:0)

Голы: Хорхе Молина, 55 (1:0). Хайме Мата, 65 (2:0). Антунеш, 80 (3:0).

"Хетафе": Сория, Антунеш, Суарес, Фулькье (Портильо, 54), Джене, Бруно Гонсалес, Максимович, Арамбарри (Кристофоро, 87), Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 76), Ндиай.

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Дуарте (Мелендо, 66), Эрмосо, Гранеро, Дардер, Пьятти (Леу Баптистан, 71), Перес (Пуадо, 71), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Перес, 14. Ндиай, 18. Максимович, 22. Хайме Мата, 58. Давид Лопес, 77.

Судья: Матеу Лаос.

01 декабря. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

Все о чемпионате Испании - здесь