"Хетафе" разгромил "Алавес"

"Хетафе" на своем поле разгромил "Алавес" в матче 20-го тура чемпионата Испании (4:0). Команда Хосе Бордаласа забила 4 мяча и прервала четырехматчевую беспроигрышную серию соперника.

Чемпионат Испании

20-й тур

"Хетафе" - "Алавес" - 4:0 (1:0)

Голы: Хайме Мата, 33 - с пенальти (1:0). Хорхе Молина, 46 (2:0). Хорхе Молина, 55 (3:0). Хайме Мата, 88 (4:0).

"Хетафе": Сория, Антунеш (Дуро, 81), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо (Сайс, 86), Кристофоро, Максимович, Хорхе Молина (Анхель, 76), Хайме Мата.

"Алавес": Пачеко, Ксимо Наварро, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия (Вакасо, 65), Борха Бастон, Кальери (Гвидетти, 73), Бурги, Собрино (Твумаси, 73).

Предупреждения: Ксимо Наварро, 40. Томас Пина, 62. Дуарте, 77. Вакасо, 78.

Судья: Мунуэра Монтеро.

18 января. Хетафе. Стадион "Колозеум Альфонсо Перес".