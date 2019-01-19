"Хетафе" разгромил "Алавес"

"Хетафе" на своем поле разгромил "Алавес" в матче 20-го тура чемпионата Испании (4:0). Команда Хосе Бордаласа забила 4 мяча и прервала четырехматчевую беспроигрышную серию соперника.
Чемпионат Испании
20-й тур
"Хетафе" - "Алавес" - 4:0 (1:0)
Голы: Хайме Мата, 33 - с пенальти (1:0). Хорхе Молина, 46 (2:0). Хорхе Молина, 55 (3:0). Хайме Мата, 88 (4:0).
"Хетафе": Сория, Антунеш (Дуро, 81), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо (Сайс, 86), Кристофоро, Максимович, Хорхе Молина (Анхель, 76), Хайме Мата.
"Алавес": Пачеко, Ксимо Наварро, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия (Вакасо, 65), Борха Бастон, Кальери (Гвидетти, 73), Бурги, Собрино (Твумаси, 73).
Предупреждения: Ксимо Наварро, 40. Томас Пина, 62. Дуарте, 77. Вакасо, 78.
Судья: Мунуэра Монтеро.
18 января. Хетафе. Стадион "Колозеум Альфонсо Перес".