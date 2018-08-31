"Хетафе" и "Вальядолид" открыли тур нулевой ничьей

"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью в стартовом матче 3-го тура чемпионата Испании - 0:0.
Чемпионат Испании
Лига 1
3-й тур
"Хетафе" - "Вальядолид" - 0:0
"Хетафе": Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри, Анхель (Гвардьола, 83), Хайме Мата (Хорхе Молина, 58), Алехо (Ндиай, 46).
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Рубен Алькараас, Ануар, Вилья (Мичел, 79), Кеко (Верде, 67), Оскар Плано, Энес Унал (Чоп, 70).
Предупреждения: Портильо, 15. Мойяно, 41. Алехо, 42. Джене, 89.
Судья: Кордеро Вега.
31 августа. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez.