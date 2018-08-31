23:02 | Футбол — Испания

"Хетафе" и "Вальядолид" открыли тур нулевой ничьей


"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью в стартовом матче 3-го тура чемпионата Испании - 0:0.

Чемпионат Испании 

Лига 1 

3-й тур 

"Хетафе" - "Вальядолид" - 0:0 

"Хетафе": Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри, Анхель (Гвардьола, 83), Хайме Мата (Хорхе Молина, 58), Алехо (Ндиай, 46).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Рубен Алькараас, Ануар, Вилья (Мичел, 79), Кеко (Верде, 67), Оскар Плано, Энес Унал (Чоп, 70).

Предупреждения: Портильо, 15. Мойяно, 41. Алехо, 42. Джене, 89. 

Судья: Кордеро Вега.

31 августа. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez.

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