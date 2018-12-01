18:30 | Футбол — Испания

"Хетафе" – "Эспаньол": видеотрансляция матча в 20.30

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В матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 1 декабря, "Хетафе" принимает "Эспаньол".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионат Испании. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Хетафе" – "Эспаньол" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Хетафе - Эспаньол

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

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