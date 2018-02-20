"Хетафе" благодаря дублю Анхеля разгромил "Сельту"

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Хетафе" победил "Сельту" – 3:0. Благодаря этому успеху "Хетафе" поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. Отметим, что команда сыграла вничью в четырех предыдущих встречах чемпионата.

Испания

24-й тур

"Хетафе" - "Сельта" - 3:0 (1:0)

Голы: Анхель, 37 (1:0). Хорхе Молина, 51 (2:0). Анхель, 85 (3:0).

"Хетафе": Гуаита, Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Фажр, Арамбарри, Анхель (Мора, 90), Хорхе Молина (Реми, 71), Ндиай (Ндокайт, 86).

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья (Бойе, 74), Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Эрнандес (Радойя, 62), Лоботка, Систо (Эмре Мор, 62), Аспас, М.Гомес.

Предупреждения: Суарес, 10. Кабрера, 23. Портильо, 60. Ронкалья, 63. Бойе, 79. Эмре Мор, 81. Фажр, 87.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

19 февраля. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".