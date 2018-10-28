12:00 | Футбол — Испания

"Хетафе" – "Бетис": видеотрансляция матча в 15.00

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В матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 28 октября, "Хетафе" принимает "Бетис".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Хетафе" – "Бетис" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 15.00 (время московское).

Хетафе - Бетис

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

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