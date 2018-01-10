Хет-трик Вьетто позволил "Валенсии" разгромить "Лас-Пальмас"

"Валенсия" на своем поле разгромила "Лас-Пальмас" в ответном мтаче 1/8 финала Кубка Испании. Хет-триком отметился вингер Лусиано Вьетто.
В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1.
Кубок Испании
1/8 финала
Ответный матч
"Валенсия" – "Лас-Пальмас" – 4:0 (1:0)
Голы: Вьетто, 30 (1:0). Вьетто, 48 (2:0). Максимович, 54 (3:0). Вьетто, 66 (4:0).
"Валенсия": Доменеч, Монтойя, Габриэл Паулиста, Везу, Лато, Кондогбья, Перейра, Максимович (Парехо, 63), Дзадза, Вьетто (Родриго, 71), Хиль (Торрес, 67).
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Лемос, Гарсия, Симон, Дани Кастельяно (Эррера, 74), Хайро, Халилович (Тана, 80), Эрнан (Аквилани, 62), Хави Кастельяно, Гомес, Кальери.
Предупреждения: Лато, 81. Гарсия, 90.
Судья: Дель Серро Гранде.
9 января. Валенсия. Стадион "Месталья".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2017-2018/playoff/
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давно Вьетто вингером-то стал, СЭ?) а так красавчик, хет-трик в первом матче в старте
01:46