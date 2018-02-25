Хет-трик Суареса и дубль Месси помогли "Барселоне" разгромить "Жирону"

"Барселона" в матче 25-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле "Жирону" - 6:1. Хет-трик в этой встрече сделал Луис Суарес, дубль на счету Лионеля Месси, еще один гол забил Коутинью.

Команда Эрнесто Вальверде продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 65 очков. На 10 очков каталонцы опережают "Атлетико", на 14 - "Реал".

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Барселона" - "Жирона" - 6:1 (4:1)

Голы: Порту, 3 (0:1). Луис Суарес, 5 (1:1). Месси, 30 (2:1). Месси, 36 (3:1). Луис Суарес, 44 (4:1). Филиппе Коутинью, 66 (5:1). Луис Суарес, 76 (6:1).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике (Фермален, 64), Юмтити, Жорди Альба, Бускетс (Паулинью, 69), Ракитич (Серхи Роберто, 77), Филиппе Коутинью, Дембеле, Месси, Луис Суарес.

"Жирона": Буну, Маффео, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Адай (Планас, 46), Гранель, Пере Понс, Борха (Алейкс Гарсия, 63), Порту (Дуглас Луис, 71), Лосано.

Предупреждения: Хуанпе, 62. Жорди Альба, 87.

Судья: Альберола Рохас.

24 февраля. Барселона. Стадион "Camp Nou".