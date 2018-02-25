00:45 | Футбол — Испания

Хет-трик Суареса и дубль Месси помогли "Барселоне" разгромить "Жирону"

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"Барселона" в матче 25-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле "Жирону" - 6:1. Хет-трик в этой встрече сделал Луис Суарес, дубль на счету Лионеля Месси, еще один гол забил Коутинью.

Команда Эрнесто Вальверде продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 65 очков. На 10 очков каталонцы опережают "Атлетико", на 14 - "Реал".

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур 

"Барселона" - "Жирона" - 6:1 (4:1)

Голы: Порту, 3 (0:1). Луис Суарес, 5 (1:1). Месси, 30 (2:1). Месси, 36 (3:1). Луис Суарес, 44 (4:1). Филиппе Коутинью, 66 (5:1). Луис Суарес, 76 (6:1). 

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике (Фермален, 64), Юмтити, Жорди Альба, Бускетс (Паулинью, 69), Ракитич (Серхи Роберто, 77), Филиппе Коутинью, Дембеле, Месси, Луис Суарес.

"Жирона": Буну, Маффео, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Адай (Планас, 46), Гранель, Пере Понс, Борха (Алейкс Гарсия, 63), Порту (Дуглас Луис, 71), Лосано.

Предупреждения: Хуанпе, 62. Жорди Альба, 87. 

Судья: Альберола Рохас.

24 февраля. Барселона. Стадион "Camp Nou".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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БэнД

Чоткий заголовок. Что-то вроде - двоечка Тайсона помогла не встать Коле Баскову с канваса ))

02:02

viktomakarov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

01:27

oleg.bob

Жирона сдала матч землякам и гному- в частности для статистики!

01:18

shpasic

стоит ли говорить, как Жирона умирала против Реала)

00:48

shpasic

прямо как Зенит - Тосно))

00:47

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