Хет-трик Росси принес "Сельте" победу над "Лас-Пальмасом"

"Сельта" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании обыграла "Лас-Пальмас". Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Джузеппе Росси.
Чемпионат Испании
Ла лига
29-й тур
"Сельта" – "Лас-Пальмас" – 3:1 (2:0)
Голы: Росси, 12 (1:0). Росси, 36 (2:0). Росси, 57 (3:0). Бигас, 80 (3:1).
"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Фонтас, Хонни Кастро, Васс, Хосабед Санчес (Диоп, 89), Радойя, Систо, Росси (Эрнандес, 67), Аспас (Бовю, 80).
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Бигас, Гарсия, Симон (Мишел, 66), Дани Кастельяно, Боатенг (Ливая, 66), Вьера, Гомес (Халилович, 74), Меса, Хесе, Тана.
Предупреждения: Бигас, 17. Ронкалья, 24. Хонни Кастро, 45. Хесе, 52. Вьера, 90+4. Диоп, 90+4.
Судья: Клос Гомес.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/