Хет-трик Роналду помог "Реалу" победить "Реал Сосьедад"

"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 5:2 в матче 23-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице, "Сосьедад" идет на 14-м месте.

В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду, по мячу забили Тони Кроос и Лукас Васкес. У гостей отличились Асьер Ильярраменди и Хон Баутиста.

Чемпионат Испании

23-й тур

"Реал" – "Реал Сосьедад" – 5:2 (4:0)

Голы: Васкес, 1 (1:0). Криштиану Роналду, 27 (2:0). Кроос, 34 (3:0). Криштиану Роналду, 37 (4:0). Баутиста, 74 (4:1). Криштиану Роналду, 80 (5:1). Ильярраменди, 82 (5:2).

"Реал": К.Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Васкес (Иско, 63), Модрич (Ковачич, 63), Кроос, Асенсио (Бэйл, 73), Бензема, Криштиану Роналду.

"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Элустондо, Р.Навас, де ла Белья, Ильярраменди, Прието, Сурутуса (Субельдия, 60), Оярсабаль, Каналес (Баутиста, 60), Хуанми (Гуриди, 83).

Предупреждения: де ла Белья, 47. Карвахаль, 49. Ковачич, 90+1.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

10 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьягу Бернабеу".