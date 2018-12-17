Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Леванте"

"Барселона" обыграла "Леванте" в матче 16-го тура чемпионата Испании - 5:0. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Лионель Месси, еще по голу забили форвард Луис Суарес и защитник Жерар Пике.

"Барса" набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице лиги 1. Конкуренты каталонцев - "Севилья" (31 очко), "Атлетико" (31) и "Реал" (29) - также одержали победы в этомт туре.

Чемпионат Испании

Лига 1

16-й тур

"Леванте" - "Барселона" - 0:5 (0:2)

Голы: Л.Суарес, 35 (0:1). Месси, 43 (0:2). Месси, 47 (0:3). Месси, 60 (0:4). Пике, 88 (0:5).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Кабако, Постиго (Прцич, 70), Пьер, Хасон, Барди, Кампанья, Моралес, Рочина (Коке, 69), Тоньо, Боатенг (Майораль, 62).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Фермален (Артур, 52), Ракитич, Бускетс, Видаль (Коутинью, 78), Жорди Альба, Месси, Л.Суарес, Дембеле (Д.Суарес, 81).

Предупреждения: Дембеле, 18. Пьер, 25. Ракитич, 36. Жорди Альба, 45. Хасон, 59.

Удаление: Кабако, 76.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

16 декабря. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".