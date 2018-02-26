Хет-трик Гризманна помог "Атлетико" разгромить "Севилью"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде победил "Севилью" – 5:2. Отметим, что хет-триком отметился Антуан Гризманн. Мадридцы повели 5:0, но в концовке хозяевам удалось отыграть два мяча. В турнирной таблице "Атлетико" остался на втором месте с отставанием в семь очков от "Барселоны". "Севилья" занимает шестую строчку.

Чемпионат Испании

25-й тур

"Севилья" - "Атлетико" - 2:5 (0:2)

Голы: Диегу Коста, 29 (0:1). Гризманн, 42 (0:2). Гризманн, 51 - с пенальти (0:3). Коке, 65 (0:4). Гризманн, 81 (0:5). Сарабия, 85 (1:5). Нолито, 89 (2:5).

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас (Лаюн, 18), Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Нолито, 70), К.Корреа (Бен Йеддер, 60), Муриэль.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Габи, Коке (Витоло, 71), Сауль, Партей (А.Корреа, 64), Диегу Коста (Гамейро, 76), Гризманн.

Предупреждения: Диегу Коста, 28. К.Корреа, 32. Хименес, 47. Эскудеро, 68. Васкес, 70. Сауль, 90+1.

Судья: Минуэра

25 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Пискуан"