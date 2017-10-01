Хет-трик Бакамбу принес "Вильярреалу" победу над "Эйбаром", а "Валенсия" обыграла "Атлетик"

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" обыграл "Эйбар" со счетом 3:0. В другом поединке "Валенсия" одолела "Атлетик" – 3:2.

Чемпионат Испании

Лига 1

7-й тур

"Валенсия" – "Атлетик" – 3:2 (2:0)

Голы: Дзадза, 27 (1:0). Парехо, 34 – с пенальти (2:0). Адурис, 59 (2:1). Родриго, 66 (3:1). Рауль Гарсия, 76 (3:2).

"Валенсия": Нету, Гарай, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Перейра (Максимович, 71), Солер, Дзадза, Родриго (Мина, 73), Гонсалу Гедеш (Лато, 83).

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Ляпорт, Лекуэ, Нуньес, Сусаэта, Итурраспе, Сан-Хосе (Адурис, 46), Весга, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 60), Кордоба.

Предупреждения: Хосе Гайя, 18. Аррисабалага, 33. Нуньес, 50. Рауль Гарсия, 63. Весга, 80. Парехо, 84. Дзадза, 84.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

"Вильярреал" – "Эйбар" – 3:0 (1:0)

Голы: Бакамбу, 25 (1:0). Бакамбу, 52 (2:0). Бакамбу, 76 – с пенальти (3:0).

"Вильярреал": Барбоса, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос (Сориано, 73), Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу, Сансоне (Бакка, 66), Самуэль Кастильехо (Герра, 82).

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Арбилья, Капа, Хункa, Инуи, Пенья (Хоан Хордан, 77), Дани Гарсия, Эскаланте (Ривера, 82), Кике (Шарлес, 67), Серхио Энрич.

Предупреждения: Эрнандес, 31. Альваро Гонсалес, 47. Дани Гарсия, 50.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).