Хесус Вальехо: "Роналду феноменален. Уверен, он скоро начнет забивать"

Защитник "Реала" Хесус Вальехо после победы над "Лас-Пальмасом" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что доволен своим дебютом в ла лиге. Он также выразил уверенность, что форвард мадридцев Криштиану Роналду скоро начнет забивать.

Эта встреча стала для 20-летнего Вальехо первой в чемпионате Испании. Он вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

– На протяжении всего матча мне очень помогал Рамос, – цитирует Marca Вальехо. – Я доволен своим дебютом в примере и на "Сантьяго Бернабеу".

Роналду – пример для всех нас. Я вижу, как он каждый день работает на поле и в спортзале. Он феноменален. Роналду недоволен собой, уверен, он скоро начнет забивать.

В текущем сезоне португалец провел семь матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.