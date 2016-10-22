23:23 | ФУТБОЛ — Испания

Хесус Гарсия Питарч: "Судьи помешали "Валенсии" набрать очки в игре с "Барселоной"

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Спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч выразил недовольство судейством в матче чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3). По его словам, арбитры приняли целый ряд решений в пользу каталонцев.

– "Валенсия" не заслуживала поражения, – цитирует L’Equipe Питарча. – Судьям должно быть стыдно за такую работу. Именно они помешали "Валенсии" набрать очко или даже больше. В случае с голом Суареса был офсайд, также судьи не допустили удаления Бускетса, которое должно было случиться. Арбитры также не назначили пенальти за фол на Родриго.

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