Хесе: "Счастье нельзя купить за деньги"

Нападающий "ПСЖ" Хесе, перешедший на правах аренды в "Лас-Пальмас", отметил, что хочет помочь клубу своего родного города выйти в еврокубок. Ранее президент испанской команды Мигель Анхель Рамирес сообщил, что от перехода в клуб Хесе потерял большие деньги.

– Очень благодарен клубу и болельщикам, – цитирует Marca Хесе. – Пришел сюда, чтобы прогрессировать и помочь своим партнерам по команде. Пришел умереть за шанс вывести "Лас-Пальмас" на международную арену. Нельзя купить счастье за деньги, а счастлив я играя в футбол.