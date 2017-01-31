22:05 31 января | ФУТБОЛ — Испания

Хесе: "Счастье нельзя купить за деньги"

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Нападающий "ПСЖ" Хесе, перешедший на правах аренды в "Лас-Пальмас", отметил, что хочет помочь клубу своего родного города выйти в еврокубок. Ранее президент испанской команды Мигель Анхель Рамирес сообщил, что от перехода в клуб Хесе потерял большие деньги.

– Очень благодарен клубу и болельщикам, – цитирует Marca Хесе. – Пришел сюда, чтобы прогрессировать и помочь своим партнерам по команде. Пришел умереть за шанс вывести "Лас-Пальмас" на международную арену. Нельзя купить счастье за деньги, а счастлив я играя в футбол.

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Материалы REN-TV

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