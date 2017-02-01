17:11 1 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Хесе раскритиковал Эмери

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Нападающий "ПСЖ" Хесе, отправившийся в аренду в "Лас-Пальмас", раскритиковал главного тренера парижан Унаи Эмери. Также он отметил, что не горит желанием возвращаться в стан французской команды.

- Эмери доверяет определенным игрокам, - цитирует Cadena SER Хесе. - Стартовый состав у него не меняется. Я же остаюсь профессионалом. У Эмери я не играл, поэтому очевидно, что у меня нет пути назад. Увидим, что произойдет в июне. У меня есть пятилетний контракт с "ПСЖ", но футбольная жизнь полна сюрпризов, и вы никогда не знаете, где будете в следующем сезоне.

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Материалы REN-TV

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