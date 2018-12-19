Хесе потратил 5 тысяч евро на смс, чтобы его бывшую девушку исключили из реалити-шоу

Нападающий "ПСЖ" Хесе Родригес потратил внушительную сумму на то, чтобы его бывшая девушка покинула реалити-шоу в Испании. Как сообщает Buzz, 25-летний форвард потратил около 5 тысяч евро на смс-сообщения, которые отправлял для участия в голосовании за исключение из ТВ-шоу своей бывшей девушки Ауры Руис, с которой расстался в начале этого года.

Напомним, что Хесе в нынешнем сезоне за "ПСЖ" не играл. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за "Стоук Сити", где в 13 матчах забил один мяч.