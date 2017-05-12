Хесе: "Хочу забить "Барселоне", чтобы помочь "Реалу" стать чемпионом"

Нападающий "ПСЖ" Хесе, выступающий на правах аренды в "Лас-Пальмасе", в преддверии матча 37-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" подчеркнул, что хочет видеть чемпионом страны "Реал". Воспитанник "Королевского клуба" заявил, что хочет поразить ворота каталонцев в предстоящей игре.

– Не буду врать и скажу прямо, что хочу помочь "Реалу" выиграть чемпионат и забить "Барселоне". Безусловно, атака каталонцев – одна из сильнейших в мире, но самыми лучшими я считаю других футболистов. А так, и у "Реала", и у "Барселоны" прекрасные составы, а в запасе сидят классные игроки, ожидающие своего шанса.