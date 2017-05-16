Хесе хочет остаться в "Лас-Пальмасе"

Нападающий "Лас-Пальмаса" Хесе, права на которого принадлежат "ПСЖ", заявил, что хотел бы остаться в испанском клубе. В текущем сезоне 24-летний форвард провел в аренде 15 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

– Я не знаю, что произойдет в будущем, – приводит Football Espana слова Хесе. – Я игрок "ПСЖ", но хотел бы остаться в Испании. Все зависит от парижан. Следующий сезон будет другим. Быть на сборах с командой и присоединиться к ней по ходу сезона – это разные вещи. Когда я только приехал в "Лас-Пальмас", я не мог реализовать моменты, в которых обычно хорошо действую. Чувствовалось, что не играл два месяца. Абсолютно не жалею, что вернулся в Испанию.

В текущем сезоне за "Лас-Пальмас" Хесе провел 15 матчей, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.