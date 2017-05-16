Хесе: "Было видно, что Зидан станет великим тренером"

Нападающий "Лас-Пальмаса" Хесе Родригес, ранее выступавший за "Реал", отметил, что не сомневался в способностях наставника мадридцев Зинедина Зидана. Форвард также признался, что рад выходу мадридского клуба в финал Лиги чемпионов.

Под руководством Зидана "Реал" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

- Меня Зидан не удивляет, - цитирует Marca Хесе. - Было видно, что он станет великим тренером. Когда он играл, у него было все. И это все было у него в голове. Меня радует, что "Реал" вновь вышел в финал Лиги чемпионов.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.