13:29 | ФУТБОЛ — Испания

Херонимо Рульи: "Матч против "Атлетика" очень важен для "Реал Сосьедад"

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Голкипер "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи назвал особенным матч против "Атлетика" в 8-м туре чемпионата Испании. Встреча состоится в воскресенье в Бильбао и начнется в 17.15 по московскому времени.

– Эта неделя является необычной для "Реал Сосьедад", потому что впереди такая большая игра, как баскское дерби, – цитирует AS Рульи. – Этот матч очень много значит для всех в клубе, и, конечно же, для болельщиков. Перед нами большая ответственность. Нужно сыграть хорошо для наших фанатов. Это очень важный матч – для нашего народа и для нас. Хотим, чтобы после финального свистка на душе у всех были только хорошие эмоции.

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