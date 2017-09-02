Хави: "Во время кризисов в "Реале" все объединяются. В отличие от "Барселоны"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что в каталонском клубе сложнее добиваться успеха, чем в "Реале". По его мнению, это связано с системой управления клуба.

– Главное отличие в том, что когда в "Реале" все идет плохо, и болельщики, и игроки, и пресс-служба объединяются, – цитирует Marca Хави. – В "Реале" много лет не было оппозиции президенту. В "Барселоне" она постоянна, президент может руководить клубом только шесть лет. В каталонском клубе почти никогда не бывает единства. Я настаиваю: в этом клубе сложнее всего добиваться успеха. И речь не только об игроках.

Сейчас у "Реала" сформированная команда, а в "Барселоне" начинается строительство новой комады. Это не означает, что она не имеет шансов на чемпионство. Когда мы выиграли три турнира, все требовали уволить Луиса Энрике.