Хави: "У Сери есть то, что мы называем "ДНК "Барселоны"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил уверенность в том, что Жан-Микаэль Сери сумеет проявить себя в каталонском клубе. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые заинтересованы в подписании контракта с хавбеком "Ниццы". Позже стало известно, что французы отказались отпускать 26-летнего футболиста.

- Я видел много матчей и видеозаписей с его игрой. Мы не были знакомы, но он очаровал меня своими действиям, - приводит Goal.com слова Хави. - Непривычно видеть такой талант в средней линии. Он хорошо проявит себя в составе сине-гранатовых. Не сомневаюсь, что он обладает тем, что мы называем "ДНК "Барселоны".