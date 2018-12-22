Хави: "У "Реала" нет командной игры, они занимаются каким-то другим видом спорта"

Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави раскритиковал игру мадридского "Реала".

- В последнее время "Реал" не играет в футбол. Они занимаются каким-то другим видом спорта. Им удалось покорить последние три Лиги чемпионов благодаря индивидуальным качествам некоторых игроков, - приводит слова Хави сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Сейчас же, когда соперник атакует, создаётся впечатление, что часть команды вообще не учавствует в игре. У "Реала" нет командной игры, а победы достигаются при помощи класса игроков. Я думал, что без Роналду "Реалу" будет лучше, он станет настоящей командой. Однако сейчас команда действительно нуждается в нем. При Лопетеги "Реал" показывал вещи, которых раньше у него не было. Однако при Солари они вернулись к старой игре, только теперь у них нет Роналду. То есть, у "Реала" сейчас некому забивать по 50 голов за сезон.

На данный момент "Реал" занимает четвертое место в чемпионате Испании, имея в своем активе 29 очков в 16 матче. Подопечные Сантьяго Солари отстают от лидирующей в ла лиге "Барселоны" на 5 пунктов. Помимо этого, "королевский клуб" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где померяется силами с "Порту".

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