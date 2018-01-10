Хави: "Реал" не играет так красиво, как это делает "Барселона"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави, ныне выступающий за "Аль-Садд", отметил, что каталонский клуб – итоговый экзамен для футболиста. Хавбек также добавил, что "Реал" не показывает красивый футбол, как это делают сине-гранатовые.

– "Барселона" – итоговый экзамен для игрока, – цитирует El Pais Хави. – Это самый трудный и самый требовательный клуб в мире. "Реал" не играет так красиво. На "Бернабеу", если защитник выбивает мяч на трибуну, то все в порядке. Это культура, а фанаты аплодируют.

Напомним что Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год. Хавбек в 505 матчах забил 58 голов.