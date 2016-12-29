Хави: "Неудивительно, что "Барселона" истощает тренера"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил надежду на то, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике подпишет новый контракт с клубом. При этом хавбек отметил что, специалист, соглашение которого рассчитано до 2017 года, выглядит уставшим.

- Луис Энрике? Нет ничего удивительного в том, что "Барселона" истощает тренера, - приводит COPE слова Хави. - Это самый значимый клуб в мире. Работая в нем, ощущаешь давление, тебе необходимо завоевывать титулы. Истощение наступает в результате интенсивной работы. Мне кажется, что Энрике устал, но получает наслаждение от того, что делает. Но это все входит в обязанности тренера.