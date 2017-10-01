Хави назвал позором действия полиции во время референдума в Каталонии

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави раскритиковал действия правоохранительных органов, которые препятствуют проведению референдума за отделение Каталонии. По его мнению, такое поведение полиции недопустимо.

– То, что происходит в Каталонии сегодня – это позор, – цитирует Mundo Deportivo Хави. – То, что в демократической стране людям не дают голосовать, недопустимо. Я поддерживаю тех, кто хочет мирно выразить свою точку зрения.

Напомним, референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Власти Испании признали его незаконным. Полиция закрывает участки для голосования, а также выносит урны для бюллетеней. Впрочем, местной власти в некоторых случаях удается организовать голосование.