Хави: "Месси нужна "Барса", а "Барсе" нужен Месси"

Полузащитник "Аль-Садда" Хави, который ранее выступал за "Барселону", отметил, что нападающий Лионель Месси должен завершить карьру в каталонском клубе. По его словам, это будет выгодно обеим сторонам.

– Мы не знаем наверняка, подписал он новый контракт или нет, однако президент "Барсы" говорит, что он уже это сделал, – цитирует Хави goal.com. – Однако для меня все уже ясно. Месси нужна "Барса", а "Барсе" особенно нужен Месси. Будет хорошо, если он останется там до конца карьеры. Как член "Барселоны", я хотел бы, чтобы он остался до самого конца, тогда у команды будет больше шансов на титулы. Он лучший игрок в истории футбола.